Különös kegyetlenséggel ölte meg édesanyját egy 29 éves csepeli férfi

A 29 éves csepeli férfi a Bors információi szerint többször bántalmazta édesanyját, akinek ezúttal elvágta a torkát.

„Látszott rajta, hogy valami mentális gondja lehet, mondták is, hogy gyógyszeres kezelés alatt áll. Többször is voltak náluk a rendőrök, az anya hívta ki őket a fiú miatt. A srác akkor is csak állt, szinte katatón állapotban, lehajtott fejjel várta, hogy elvigyék az egyenruhások… Egy furcsa dobogásra lettünk figyelmesek, semmi más, egy árva hangos szó vagy sikoly sem hallatszott. Aztán néma csend. Kimentünk, megnéztük, mi történhetett, de akkor sem hallottunk semmit, csak reggel tudtuk meg ezt a borzalmat” – nyilatkozta a Borsnak egy szomszéd. A férfi vélhetően olyan gyorsan végzett édesanyjával, hogy annak már ideje sem maradt segélykérésre.