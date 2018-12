Magyarokat is utaztattak az orális szexszel „gyógyító” brazil csodadoktorhoz

Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy 12 nő szexuális zaklatással vádolta meg a világ egyik legismertebb „spirituális gyógyítóját”, a 76 éves João Teixeira de Fariát, ismertebb nevén João de Deust. A vádlók azt állítják, Faria közös maszturbálásra kényszerítette őket, azt állította, így tudja tisztító energiáit megosztani a betegeivel. Az egyik nő még ennél is súlyosabb dolgokkal vádolja a férfit: őt arra vette rá, hogy orálisan kielégítse, majd egy következő alkalomkor közösült is vele. Faria ekkor is a gyógyító energiákra hivatkozott.

Az Index szúrta ki, hogy a Joao.hu internetes címen egy magyar utazási iroda is szervezett utakat Brazíliába a „csodadoktorhoz”. A hírportál felhívta a honlapon található telefonszámon a Halihóóó Utazási Iroda ügyvezetőjét, aki „2007 óta az abadianiai Szent Ignác Ház hivatalos csoportvezetője az Entitások felhatalmazásával”.

Az ügyvezető azt mondta, már nem szerveznek utakat Brazíliába, és a honlapot is meg fogják szüntetni. Egy órával később a honlap már elérhetetlen volt. Az Index szerint a honlapon rengeteg élménybeszámoló szerepelt magyar betegektől.

Már 506-an vádolják a kuruzslót

A botrányt egy Globo nevű brazil tévécsatorna robbantotta ki december elején. A műsor után sorra érkeztek az újabb bejelentések. Már 506 nő állítja, hogy Faria szexuálisan zaklatta őt valamilyen formában. Az áldozatok között akad 14 éves lány, illetve egy olyan nő is, akit – állítása szerint – Faria három napon keresztül többször is megerőszakolt. Még a spirituális gyógyító 49 éves lánya is megvádolta az apját: elmondása szerint a férfi gyerekkorában verte, és többször is megerőszakolta őt, míg 14 évesen el nem szökött otthonról – írja az Index brazil hírforrásokra hivatkozva.

A férfit végül letartóztatták, miután 2,5 milliárd forintnyi összeget utalt át magának az általa vezetett vallási közösség számlájáról. A hatóságok szerint külföldre akart szökni, vagy el akarta rejteni a pénzét. A rendőrség szexuális kényszerítéssel, védekezésre képtelen személy elleni szexuális erőszakkal, csalással és pénzmosással gyanúsítja.