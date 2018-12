17 évet ült a börtönben egy rablásért, amit a kiköpött mása követett el

Döbbenetes hírről számoltak be az amerikai lapok. Egy Richard Anthony Jones nevű férfi 17 évet töltött a rácsok mögött egy olyan bűntényért, amit nem ő követett el, hanem a hasonmása: egy férfi, aki megszólalásig hasonlított rá – írja a CNN.

A férfit tavaly engedték ki a börtönből, most kárpótlásként 1,1 millió dollárt, vagyis nagyjából 310 millió forintot kapott Kansas államtól.

Jonest 1999-ben ítélték el, amiért a vád szerint egy áruház parkolójában kirabolt egy nőt. Jonesnak sziklaszilárd alibije volt, ugyanis a barátnője születésnapi partiján vett részt, ezt pedig több szemtanú is igazolta. Ennek ellenére elítélték, annyira hasonlított a valódi elkövetőre. Döbbenetes, de még a hajukat is ugyanúgy hordták, mint ahogyan az az alábbi rendőrségi fotókon is látszik:

Jonest egyébként a rablás után egy szemtanú a rendőrségi nyilvántartásból „ismerte fel”, a férfinak ugyanis volt már rendőrségi ügye. A szemtanú és az áldozat végül a tárgyaláson is ragaszkodott hozzá, hogy ezt a férfit látta a parkolóban, az esküdtszék pedig nem hitt az alibit igazoló tanúknak.

A férfit végül 19 év börtönre ítélték priusza miatt. Fellebbezett, de hiába. Végül egy Innocence Project (Ártatlanság Projekt) nevű, tévesen elítéltekkel foglalkozó nonprofit szervezet talált rá a hasonmásra. Jones 17 év után, 2017. június 8-án szabadult. A „legszebb” az egészben, hogy a bűntény azóta elévült, ezért az igazi bűnös sosem áll majd bíróság elé, legalábbis ezért a rablásért.