Összeverekedett két Mikulás, még a Hókirálynő sem tudta szétválasztani őket

Összeverekedett két Mikulás egy odesszai utcán – jelenti a HVG.hu. A piros ruhás, nagy szakállú férfiak olyan vehemenciával estek egymásnak, hogy több arra járó gyerek elsírta magát ijedtében. A verekedőket egy Hókirálynő próbálta szétválasztani, sajnos, sikertelenül.

☃️⛄️❄️New Year fights without rules: in the center of #Odessa, Santa Claus met in an epic battle for a bread place under the #Christmas tree. Snow Maidens tried to separate them, but without success. pic.twitter.com/skIcMY99YP