Csúnyán elkalapálta a botcsinálta autótolvajt a vérmes anyuka

Csúnyán pórul járt az a férfi, aki egy 49 éves anyukától próbálta ellopni az autóját Bronxban – írja a 24.hu.

Az asszony kirántotta a volán mögül a botcsinálta autótolvajt, megverte, a földre teperte, és megvárta, amíg kiérnek a rendőrök. Az esetről az egyik szomszéd videófelvételt is készített:

Dude tries to steal her car this morning. She pulled him out the truck and proceeded to beat his ass. Here’s what happened next. #welcometothebronx #thisaintSOBROitstheSOUTHBRONX pic.twitter.com/e8RBf0oK14