Idén sem lesz fehér karácsonyunk

Az Időkép előrejelzése szerint a hétvégétől fokozatosan enyhülni kezd az idő, és nagy valószínűséggel a napokban lehullott hó nagy része is elolvad karácsonyra. A hét második felében nedves levegő áramlik az ország fölé, sokfelé élénk, erős nyugati-délnyugati szél várható.

Hétvégén és szenteste napján jóval nulla fok fölé melegedhet napközben a levegő, és az éjszakai fagyok is egyre ritkábbak lesznek. A csapadék is inkább folyékony halmazállapotban érkezhet: ha esni is fog valami szenteste, az nagy valószínűséggel eső lesz.