Nem rakta el a kávéscsészét, sodrófával törték be az orrát

Súlyos testi sértéssel vádolnak egy férfit, aki az idén nyáron sodrófával bántalmazta élettársa fiát győri otthonukban – írja a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség.

A közlemény szerint a 44 éves férfi „életvitele” miatt haragudott meg a 26 éves fiúra, aznap délelőtt a konyhaasztalon felejtett kávéscsésze miatt vesztek össze, amit a férfi be is dobott a fiú után a szobájába. A konfliktus a délutáni órákban folytatódott, ekkor azonban már tettlegességig fajult a dolog: a vádlott magához vett egy sodrófát, és azzal nagy erővel, többször is megütötte a sértettet.

A 26 éves fiatalnak zúzódások keletkeztek a fején, a vállán, a könyökén és a mellkasán, emellett elmozdulással járó nyílt orrcsonttörést szenvedett el.

A sodrófával verekedő férfit most három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik.