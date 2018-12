Terrortámadás egy strasbourgi karácsonyi vásárban, három halott

Lövöldözés volt kedden este Strasbourgban, egy férfi tüzet nyitott az emberekre egy karácsonyi vásár közelében. Hárman meghaltak, 12 ember megsebesült, köztük hatan kritikus állapotban vannak.

Az elkövető két alkalommal is tűzpárbajba keveredett a biztonsági erőkkel kedd este. Egyszer 20 óra 20 perckor, majd 21 órakor. Az elkövető továbbra is szökésben van, de a biztonsági erők 350 tagja kutat utána.

A rendőrség a 29 éves strasbourgi születésű Cherif Chekattként azonosította a lövöldözőt, akinek neve szerepel a potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek lajstromán. Franciaországban és Németországban is elítélték korábban a gyanúsítottat, aki börtönben is volt.

A tettes indítéka egyelőre még nem ismert. A francia vádhatóság terrorcselekmény miatt indított vizsgálatot. Egyelőre egy terrorszervezet sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként, ugyanakkor a dzsihadista weblapokat figyelő amerikai SITE központ szerint az Iszlám Állam hívei ünnepeltek a történtek miatt.

Francia sajtóértesülések szerint a lövöldözés elkövetőjét kedd reggel őrizetbe akarták venni. A France Info műsorszolgáltató a rendőrségre hivatkozva jelentette, hogy a rendvédelmi szervek nem találták otthonában a 29 éves, gyilkossági kísérlettel vádolt gyanúsítottat. Két, névtelenséget kérő rendőrségi forrás ugyanakkor arról számolt be, hogy a férfi lakását egy rablással összefüggésben kutatták át a hatóságok.

Christophe Castaner francia belügyminiszter bejelentette, hogy a történtek miatt magasabb terrorkészültségi szintet rendeltek el. Megerősítik a határvédelmet és a karácsonyi vásárok körüli biztonsági intézkedéseket is, hogy elejét vegyék hasonló támadásoknak.

