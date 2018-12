Kívülről téptek szét egy űrhajót az oroszok – videó

Még augusztusban történt, hogy egy lyukat észleltek a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) csatlakoztatott Szojuz űrhajón. A 3-4 milliméteres lyukon lassan szivárogni kezdett a levegő, ezáltal pedig csökkent a nyomás. A jelek szerint a lyukat valaki belülről fúrta ki, felelős azóta sincs.

Magyar idő szerint kedden délután két orosz űrhajós, Szergej Prokopjev és Oleg Kononyenko az orosz állami űrügynökség kérésére kívülről is megvizsgálta a lyukat. Ehhez meg kellett bontaniuk a hővédő szigetelést és a meteoritvédelmi ernyőt, csak azután vizsgálhatták meg és fényképezhették le a keletkezett sérülést – írja az InfoStart.

A műveletről elég rémisztő felvételek készültek:

Two spacewalkers work 263 miles above Earth performing a high-flying vehicle inspection on a Soyuz crew ship that will return three Exp 57 crew members home next week. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/FLH2bNzXDf — Intl. Space Station (@Space_Station) 2018. december 11.

Just your average day on the International Space Station. 😏 pic.twitter.com/CnyBxAuW8F — Michael Baylor (@nextspaceflight) 2018. december 11.

The Russian's are performing this spacewalk with surgical precision. pic.twitter.com/RZvqpjpuhQ — Michael Baylor (@nextspaceflight) 2018. december 11.

Spacewalkers spot the patched hole on the hull of the Soyuz crew vehicle where a pressure leak was detected and fixed in August. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/Rt37VmvVZ1 — Intl. Space Station (@Space_Station) 2018. december 11.

A lyuk egyébként nem jelent majd veszélyt a legénységre, mivel az az orbitális kabinon található, amely leválik a Földre visszatérő kabinról, és elég a bolygó légkörében.