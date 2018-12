Közölték az édesanyával, hogy odaadják neki a fiát, hogy a karjaiban halhasson meg

Két határon túli magyar család gyermekét is megmentette a Rotary civil szervezet Gift of Life nevű programja. Így mindkét család a lehető legszebb ajándékot kapta idén karácsonyra: egészségesen vihetik haza gyermekeiket a szegedi gyermekklinikáról – írja a Délmagyar.

Edward kétnapos volt, amikor a szülei észrevették, hogy a kisfiú beteg: bőre természetellenesen szürke volt, és nem volt hajlandó enni. Csíkszeredán azt mondták, a májával van a baj, Marosvásárhelyen azonban közölték, hogy a szívével.

Közölték velem, hogy nem tudják megműteni. Ha gyógyszerekkel kezelik, egy hónapig életben marad, de felajánlották, hogy ha ezt nem kérem, behozzák hozzám a kórterembe, hogy együtt legyünk, amíg lehet. De képtelen lettem volna arra, hogy végignézzem, ahogyan a kezemben meghal

– emlékezett vissza a nehéz időszakra az édesanya. Természetesen azonnal elkezdte keresni a lehetőségeket. Egy orvos ismerőse hamarosan a szegedi gyermekklinikát ajánlotta.

Mivel a kisfiún ekkor életmentő operációt kellett végrehajtani, mentőhelikopterrel vitték el Szegedre. Ez másfél évvel ezelőtt volt. Azóta egy második műtétet is végre kellett hajtani rajta, ezt azonban a román társadalombiztosítás már nem fedezte. Végül a Rotary fizette a műtétet és az édesanya költségeit is. A két héttel ezelőtti műtét sikeres volt, a kisfiú pedig olyan gyorsan gyógyult, hogy már haza is mehetett.

Szintén a Rotary mentette meg a 6 hónapos Valentinát is, akit Belgrádban műtöttek volna, ám nagyon hosszú volt a várólista. A kislányt szívét szintén Szegeden műtötték végül, ő is a napokban hagyja el a kórházat.

Az édesapja azt mondta, nem tud elég hálás lenni, hogy együtt tölthetik a karácsonyt:

Egy szülő nem ismer lehetetlent, ha gyermeke életéről van szó, de biztos, hogy hatalmas teher lett volna, ha a több millió forintos operációt nekünk kellett volna finanszíroznunk

– tette hozzá.