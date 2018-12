Nyaktól lefelé lebénult a currys csirkétől a kétgyerekes édesapa

Nyaktól lefelé teljesen lebénult egy 40 éves, kétgyermekes walesi édesapa, miután elfogyasztott egy tál currys csirkét egy étkezdében. David Braham éppen a kisfiát nézte a rögbiedzésen, amikor érezte, hogy valami baj van. A következő napokban annyira rosszul lett, hogy kórházba került. Hat napig kezelték antibiotikumokkal, majd hazaküldték. Másnap azonban egy bizsergető érzés kezdett terjedni a testén. 24 órán belül már egyetlen izmát sem tudta mozgatni.

Mint kiderült, a férfi ételmérgezést kapott, amitől egy ritka autoimmun betegség, az úgynevezett Guillian–Barré-szindróma alakult ki nála. Az orvosok négy héten keresztül mesterséges kómában tartották a férfit, ezalatt az életéért küzdöttek.

Amikor felébredt, a férfi alig emlékezett valamire, nyaktól lefelé béna volt, négy hónapon keresztül lélegeztetőgépen tartották.

Mielőtt felfogtam volna, mi történik, a testem börtönné változott. Leírhatatlanul rémisztő volt az egész. Mintha a pokolban lettem volna. Nem tudtam, hogy láthatom-e még egyáltalán a gyermekeimet, és biztos voltam benne, hogy soha többé nem állok majd talpra

– emlékezett vissza a férfi.

Nyolc hónap telt el, mire a fizioterápiának köszönhetően újra járni kezdett. Most az olyan alapvető dolgokat is újra meg kell tanulnia, mint például a fogmosás. Április óta a múlt héten mehetett először haza a családjához. Ha minden jól megy, a karácsonyt is velük töltheti:

Az, hogy láthatom, ahogyan a gyerekeim kinyitják a karácsonyi ajándékaikat, nagyon különleges számomra. Alig várom, hogy újra apa lehessek, hogy időt tölthessek a gyerekekkel. Csodálatos érzés lesz. Teljesen odáig vagyok. Olyan érzés, mintha végre látnám a fényt az alagút végén.

