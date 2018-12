Saját apja erőszakolhatta meg a négyéves ceglédi kislányt

Testvérlapunk, a 24.hu információi szerint édesapja erőszakolhatta meg a négyéves ceglédi kislányt október elején. Az apát szerda délelőtt fél 12-re beidézték a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, majd azonnal őrizetbe is vették, és előterjesztést tettek a letartóztatására.

Az esetről korábban többször is beszámoltunk. A kislányt október elején saját szülei vitték kórházba, mert elmondásuk szerint egy 500 kilós súly rádőlt a gyerekre. A kórház orvosai megállapították, hogy a kislánynak eltört a combcsontja, és valaki szexuálisan bántalmazta. A szülők mindvégig tagadtak. Többször is nyilatkoztak a sajtónak, érthetetlennek nevezték a történteket.

A rendőrök többször is hazugságvizsgálatnak vetették alá a család férfitagjait, valamint DNS-mintát is vettek tőlük. A 24.hu szerint az elmúlt hét folyamán többször is kimentek a helyszínre, hogy rekonstruálják a szülők által elmondottakat. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy nem baleset történt, hanem az apa erőszakolta meg a négyéves kislányt.