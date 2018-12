Kis híján elgázolta a rendőrt, majd mezítláb menekült a biatorbágyi drogdíler

A 34 éves D. Gyula drogkereskedő volt, de a rendőrök először nem ezért, hanem sportautója miatt figyeltek fel rá, amit akkor vezetett, amikor igazoltatni szerették volna. A férfi viszont nem állt meg a jelzésre, hanem a gázra lépett, és elhajtott. „El kellett lépnem, hogy ne szorítson neki az autónknak. A sérülést így el tudtam kerülni, de nekiment a szolgálati gépkocsinak” – mondta Kanti Krisztina zászlós a Zsaru magazinnak.

A rendőrök üldözőbe vették a férfit, aki először az autópályán, majd egy földúton próbált menekülni, miközben egy parkoló járműnek is nekiütközött. Az üldözésbe bekapcsolódtak az érdi rendőrök is, így sikerült feltartóztatni a kocsit, amelyből D. Gyula kipattant, és gyalog folytatta a menekülést. A kocsiban hátrahagyta barátnőjét, akivel utazott.

A férfi után hajtóvadászat indult, negyven rendőr kereste őt kutyákkal, még egy 20 fős speciális, éjjellátóval felszerelt egység is a nyomába eredt. Gyulát végül Biatorbágyon fogták el, aki mezítláb rohant 18 kilométeren keresztül egészen otthonáig. A házkutatásnál kiderült, hogy miért volt ilyen sietős számára a hazaérés: otthonában mindenféle tablettát és egy szatyornyi amfetamint is találtak, valamint a nála végzett drogteszt is pozitív eredményt mutatott.