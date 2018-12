Így díszítünk mi, magyarok: adventi dekorációs szokásaink

Adventkor kezdődik a készülődés

A Kika felmérése alapján míg az áruházakban évről évre korábban kerülnek a polcokra az ünnepi dekorációs termékek, a magyarok többsége (64%) a hagyományokhoz hűen csak advent első vasárnapján kezdi ünnepi köntösbe öltöztetni otthonát. A válaszadók közel negyede azonban csak az ünnepek előtti utolsó napokban szakít időt minderre. De azért így is akadnak szép számmal (12%), akik nem tudnak ellenállni a bájos angyalkák és a mókás manók kísértésének, és amint kikerülnek az adventi termékek az áruházak polcaira, lázas dekorálásba kezdenek otthonukban.

Akár már az októberi napsütésben, akár csak az utolsó pillanatban álljanak is neki a dekorálásnak, a legtöbben (61%) saját bevallásuk szerint imádják a karácsonyi hangulatot, és igyekeznek a lakás minél több pontját feldíszíteni. Sokan (37%) elsősorban a karácsonyfára koncentrálnak, de azért egy-két mutatós díszt a nappaliban is kihelyeznek. Az adventi koszorút, az asztali dekorációt és az ajtódíszt a legtöbben (52%) készen vásárolják, ugyanakkor közel ugyanennyien (43%) saját maguk készítik el, ezáltal is ráhangolódva az ünnepi időszakra.

Átlagosan néhány ezer forintot szánunk a díszekre

Az áruházlánc felmérése szerint a karácsonyi-adventi díszítésre a legtöbben (67%) néhány ezer forintot szánnak, ugyanakkor a válaszadók közel negyede akár több tízezer forintot is kiad évente annak érdekében, hogy tökéletes legyen az ünnepi dekoráció. Viszonylag kevesen (11%) vallották, hogy nem költenek minden évben díszekre, és mindig a meglévő készletet használják.

A válaszadók közel fele több szettet is felhalmozott az évek során, és ezeket használja felváltva. Olyanok is akadnak, akik 2-3 évig használják ugyanazokat a díszeket, majd utána lecserélik őket (21%), és vannak, akik egészen addig nem vesznek újakat, amíg a meglévők tönkre nem mennek (21%). Csak kevesen (10%) tartják fontosnak, hogy minden évben új díszeket vásároljanak. Ami a dekorációk beszerzését illeti, az e-kereskedelem térhódítása itt is megfigyelhető: a válaszadók 70 százaléka nyitott arra, hogy az adventi-karácsonyi dekorációt a neten rendelje meg.

Ünnepi fények kint is, bent is

A keresztény hagyományban különleges jelentéssel bír a betlehemi csillag fénye, és népszokásainkban is központi szerepet kap az ünnepi ragyogás: advent első vasárnapján szinte minden magyar családban meggyújtják az első gyertyát, ahogy a fényfüzér sem hiányozhat a legtöbb karácsonyfáról.

A megkérdezettek többsége (40%) azonban nem áll meg itt, és a lakáson kívül-belül egyaránt használ díszfényeket a meghitt hangulat megteremtéséhez, hiszen nincs is hívogatóbb, mint egy elegánsan feldíszített udvar rénszarvasfigurákkal és szánon suhanó télapóval. Közel ugyanennyien (39%) vannak, akik ugyan csak a lakáson belül, de több helyen is használnak díszfényeket. Az ablakon körbefutó fényfüzérrel vagy a polcra, asztalra helyezhető LED-es dekorációkkal tehát várhatóan szintén gyakran találkozhatunk majd az ünnepi összejövetelek, vendégségek során.