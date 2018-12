Hónapokig tartotta rettegésben iskolatársait egy felső tagozatos diák Somogy megyében

A Blikk információi szerint a felső tagozatos diák ámokfutásának a rendőrök vetettek véget. Az esetre akkor derült fény, amikor a megfélemlített diákok már saját szüleiket is meglopták azért, hogy ki tudják fizetni a védelmi pénzt követelő fiú által kért összegeket.

“Minket nem érintett a dolog, nem is tudtunk róla, pedig ide jár két gyermekem is. Remélem, hogy nem teheti be a lábát az iskola területére sem! Felháborító, ami történt! Nyilván próbálja felkészíteni az ember a gyermekét minden eshetőségre, de bevallom, ilyen témáról még nem beszéltem a gyermekeimmel” – mondta az egyik szülő.