Új híd épülhet a Dunán

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szokatlanul szoros, 2019. január 17-i határidővel írta ki a közbeszerzési pályázatot a mohácsi Duna-híd kiviteli terveinek elkészítésére – írja a Zoom.hu a héten megjelent közbeszerzési értesítő alapján.

Ha megépül, a mohácsi Duna-híd lesz a Duna legdélebbi magyarországi hídja. Jelenleg a bajai híd a birtokosa ennek a címnek, ám a mohácsi átkelő 30 kilométerrel délebbre épülhet meg. A tervek szerint a híd fontos szerepet tölt majd be a Pécs és Szeged közötti forgalomban, összekötné ugyanis az M6/M60 autópályát az 51-es főúttal. A tervezőknek így nemcsak a mintegy 240 méteres folyami hidat, hanem a hozzá kapcsolódó 27 kilométer hosszú úthálózatot is meg kell tervezniük.

A Zoom.hu szerint a rövid határidő oka, hogy a híd tervezésére korábban már indítottak egy közbeszerzési eljárást, ezt azonban a nyáron visszavonták. A pályázóknak most az engedélyezési és kiviteli terveket kell elkészíteniük, amihez a szükséges építési és vízjogi engedélyeket is be kell szerezniük.