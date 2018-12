Jól kereshetnének az alpesi síhotelek dolgozói, mégsem jelentkezik senki

Kisebb nehézségbe ütköztek az osztrák alpesi hotelek, sícentrumok és hütték: kevés a munkavállaló. Általában decemberre már elfogynak a szabad munkahelyek, most pedig még tele van az internet az álláshirdetésekkel.

A vállalkozók most azzal próbálkoznak, hogy a magyar szemmel kimagasló fizetés mellé több szabadnapot is biztosítanak, ami korábban egyáltalán nem volt jellemző. „Kemény a meló, nagy a hajtás, de eddig is megérte kijönni, mert 3-4 hónap alatt keresek annyit, amennyit otthon talán egy év alatt sem tudnék összehozni. Eztán pedig még jobb lesz, mert valamennyire lazul a menet, a pénz pedig ugyanannyi” – mondta a Pénzcentrumnak egy kint dolgozó magyar munkavállaló.

A lap megnézett néhány internetes hirdetést is. A havi bér jellemzően nettó ezer euró fölött van. Van olyan hirdetés, ahol szobalányt, felszolgálót keresnek havi nettó 1200 euróért (388 ezer forintért) decembertől március végéig. A felszolgáló esetében német nyelvtudás előnyt jelent. Szobalány esetében nincs szükség nyelvtudásra.

Egy másik hirdetésben 1350-1500 eurót (436-485 ezer forintot) kínálnak felszolgálóknak, bárfelszolgálóknak a téli szezonra.