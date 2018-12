Ismét elüldözték otthonából az afgán „kis Messit” és családját

A most hétéves Murtaza Ahmadi akkor vált híressé, amikor bejárta az internetet egy fénykép, amin példaképe, Lionel Messi nejlonzacskóból készült mezét viselte. Nemzetközi összefogás után a kép eljutott a többszörös aranylabdás focistához is, aki egy dedikált mezt és labdát küldött ajándékba a kisfiúnak, akivel később személyesen is találkozott.

Most arról ír a BBC, hogy a kisfiú és családja ismét menekülésre kényszerült saját otthonából, miután hírneve felkeltette a tálibok figyelmét, akik zaklatni kezdték a családot, azt feltételezve, hogy sok pénzük lett a világhírnévből, amit meg akartak szerezni.

A család a síita hazarák közé tartozik, akik a szunnita tálibok örök célpontjai. Egyik éjjel lövésekre riadtak, majd néhány holmit összeszedve hagyták hátra az otthonukat, még a dedikált Messi-mez is ottmaradt.

Murtaza Ahmadi azért reménykedik még abban, hogy egyszer majd megint találkozhat példaképével, akivel talán egyszer újra kifuthat a pályára.