Havazás, eső és ónos eső is jön a következő napokban

Csütörtökre és péntekre is elsőfokú figyelmeztetést adott ki ónos eső miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Csütörtökön Pest, Heves és Nógrád megyében érvényes a riasztás, pénteken Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Az előrejelzés szerint csütörtökön nyugat felől egy egyre vastagodó felhőtakaró húzódik hazánk fölé. Napközben többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég, csupán átmenetileg csökkenhet a felhőzet mennyisége. Az ország északi felében szórványosan kisebb eső, ónos eső, északkeleten gyenge havazás is előfordulhat. A nappali csúcs 1 és 5 fok között valószínű, este +3 és -4 fok közé hűl le a levegő.

Pénteken is többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég, csak délnyugaton lehet szakadozottabb időnként a felhőzet. Északon szórványosan, délen néhol várható eső, északkeleten havazás, ónos eső is valószínű. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül. Nappal 4 és 10 fok közé is felmelegedhet az idő, de északkeleten várhatóan csak 1-3 fokos maximumok lesznek.