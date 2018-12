Nagykabátban ülnek az órákon a nagyberki iskolások

Elhúzódott a fűtésrendszer korszerűsítése, ezért csak néhány teremben van fűtés a nagyberki iskolában. A munka idejére nem zárták be az iskolát. Az RTL Klub szerint a leghidegebb időben olajradiátorokkal próbáltak fűteni, de az iskolásoknak így is nagykabátban kell ülniük a termekben. Erről több fénykép is megjelent az iskola honlapján.

A csatorna riportja szerint pályázati pénzt nyert az iskola a vizesblokkok és a fűtési rendszer felújítására. A 45 millió forintba kerülő fűtés-korszerűsítést még a fűtési szezon előtt elvégezték, de a kivitelezés során felmerültek bizonyos műszaki problémák, melyek elhárítására (garanciális) pótmunkát kellett elrendelni.

Emiatt alakult ki az a helyzet, hogy jelenleg csak néhány teremben van fűtés. Az iskola honlapja szerint csütörtökön és pénteken rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el az iskolában, az RTL Klub információi szerint akkor fejezik majd be a munkálatokat.