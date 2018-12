Szexért kínált lakást egy magyar főbérlő

Egy 40 év körüli férfi szexért cserébe kínálja házának egy 35 négyzetméteres lakrészét Komárom-Esztergom megyében. Ezzel a szöveggel hirdet a legnagyobb apróhirdetési portálon:

Lakrész kiadó munkahellyel rendelkező lány vagy hölgy számára, maximum 50 éves korig. Bérleti díj igen kedvező, fix 20 ezer forint, ami tartalmazza a rezsit, plusz heti egy alkalom természetben.

A Blikk álnéven megkereste a férfit, hogy kiderüljön, pontosan mit is takar az ajánlat. A főbérlő nem sokáig kertelt, csupán egy képet kért, majd a tárgya tért.

A természetben fizetést én nem egy ilyen romantikus dolognak gondolom, csak hogy kihasználjuk egymást testileg.

Még arra is kitért, hogy a lakhatást heti egy alkalmat orális kényeztetéssel vagy aktussal is le lehet tudni, utóbbi esetben viszont gyógyszeres védekezést is javasolt a nem kívánt terhesség elkerülése miatt. A férfiről annyi derült még ki, hogy nem egyedülálló.

A lap által megkérdezett ügyvéd szerint az eset erkölcsileg aggályos, de jogi szempontból senki sem tehet feljelentést egy ilyen hirdetés miatt. Nincs szó ugyanis üzletszerű kéjelgésről, prostitúcióról.