Szán helyett kerékpár: bicajos Mikulások mutatták meg, hogyan kell ajándékozni

Jobb, ha karácsonyfa vagy, mint ha halott biciklis – tartja az ősi (de minimum a középkorból eredeteztethető) biciklisfutár-mondás. Ez ugye arra vonatkozik, hogy, ha tekersz, inkább pakold tele magad és a bicajodat láthatósági csíkokkal, macskaszemekkel és villanókkal, szóval ne ezen múljon a baleset. Ha világítás nélkül tekersz (szakszóval: nindzsázol) az úton, akkor ugyanis magadra vethetsz, ha elcsapnak és takarsz egy nagyot.

Szóval ez csak egy szólásmondás, de a Mikimal Mass télapós tematikájú jótékonysági esemény civiljei konkrétan, szó szerint értelmezték: inkább karácsonyfák voltak.

Vasárnap este gyűlt össze vagy félszáz ember a Hősök terén, a többség mikulásnak, manónak öltözve, vagy legalább valami jelzésértékű ruhadarabbal és/vagy díszlettel nyomatékosítva az ügy fontosságát. Biciklije mindegyiknek volt, gyors és nagy rutint igénylő tekerés várt ugyanis rájuk.

Az ügy pedig: Mikuláscsomag-osztás és általános hangulatjavító intézkedések két gyerekkórházban és a belváros utcáin. Évek óta megszervezik, az idei már hagyomány. A Mikimal Mass név ugye a Critical Mass (ma már I Bike Budapest) kistestvérére, a Minimal Mass-re utal, csak éppen Mikulás, értitek.

A szóvicc kissé kényszeredett, az esemény maga azonban a legjobb és a legmegindítóbb jótékonysági akció volt, amit az utóbbi években (nem csak karácsony környékén) láttunk. A Budapest Bike Maffia és pár civil barátjuk megmutatta, hogyan kell gyorsan, sallangmentesen, öntömjénezés és negédes gesztusok nélkül lebonyolítani egy ilyet. Mindezt céges logók és szponzorok, költségvetés nélkül, önerőből, szabadidőben. Megmutatjuk.

A szervezők előzékenyen figyelembe vették, hogy a túlnépesedés és a globális felmelegedés eléggé keresztbe tesz a Mikulásnak – ha éppen el nem veszi a munkáját -, hiszen azt írták, “nagyon sok dolga akad ezen a napon, és – feltehetően – hó hiányában szánjával valószín a szánjával valószínűleg el sem tudna jutni mindenkihez”, felkérte tehát a bringásokat, hogy segítsenek.

“A városban az egyetlen gyors életképes haladási forma a kerékpározás, és nincs más mód, hogy kicsikhez és nagyokhoz eljusson a boldogság” – folytatódik a meghívó. Ez a mondat a színtiszta igazság, ez azonnal kiderült, ahogy beletekertünk a forgalomba és szembesültünk azzal, mi folyik az Andrássyn karácsony előtt három héttel este hétkor. Brutális.

Ha jótékonysági eseményen vagyunk, borítékolható, hogy a szervezők kimaxolják az ebben rejlő marketingfaktort: szelfi, élőzés a Facebookon, Insta-sztori, fotó-videó és természetesen A Hivatalos Átadás, melynek keretében büszkén fogadják a megajándékozott intézmény háláját. Természetesen nem ítélkezünk, elvégre mindent a jó ügyért, csak jelezzük, mennyire üdítő volt, hogy a Mikimal-szervezők ezt mind mellőzték.

Az történt ugyanis, hogy mindenféle önajnározó gesztus nélkül, egyszerűen csak megjelent pár tucat Mikulásnak öltözött arc a két Bethesda-gyerekkórházban, és emeletről emeletre, kórteremről kórteremre járva osztogatta a csomagokat a gyerekeknek.

Illetve főleg a szülőknek: a legtöbb gyerek vagy túl beteg, vagy túl megszeppent volt ahhoz, hogy elfogadja az ajándékot.

Semmi cécó, semmi jópofizás, “csak” egy-két mosoly, kedves szó, maga a csomag és mindenki ment a dolgára. Így volt a legjobb: a hullafáradt szülőknek és a beteg gyerekeknek sem kellett feltalálniuk magukat egy szimpla “köszönöm szépen”-en túl, utóbbiak láttak Mikulást (még ha át is sejlett a ruha mögött a decathlonos bringás aláöltözet), a szervezők pedig két teljes kórházat is letudtak egy röpke óra alatt.

A gondnokok, recepciós nénik, ügyeletes orvosok és ápolók egy pillanat alatt felmérték a terepet: melyik teremben hány gyerek, kikkel van szülő, ki milyen állapotban van, a mikulások pedig központi koordináció nékül surrantak be az ágyakhoz, szobánként csak egyvalaki, egy gyors köszönés, ajándék, viszlát.

Mire kórházszerte elterjedt a hírük, már mentek is tovább. Így történt, hogy a Bethesda második épületéből utánuk rohantak, hogy gyorsan jöjjön vissza legalább egy Mikulás, mert az egyik kicsi kimaradt és csalódott lesz, ha nem kap valamit. A testalkatilag és jelmezileg legjobban felszerelt Mikulás szaladt vissza.

A hatás így is leírhatatlan volt. A szülők és rokonok nem győztek hálálkodni, hogy legalább egy pár percig elterelték a gyerek figyelmét, egy fiatal lány például összezuhant és sírt, hirtelen nem tudta feldolgozni, hogy megjelenik egy csapat idegen és csak úgy ad nekik dolgokat. Ő ilyet még nem tapasztalt, sem a kórházban, sem odakint.

A mikulások hősiesen tartották magukat, muszáj volt, menni kellett, de amikor egy szusszanásra leállták, érződött: egy kicsit rájuk borult ez a sok inger, lesz mit feldolgozni. Az égési sérültek osztályára, vagy a félig már a kórházban élő, fáradt és fásult családok látványára nem lehetett felkészülni.

A minusz három fokos utca lelkileg kész felüdülés volt, az ideges autósoknak és a forgatagban el-elakadó járókelőknek pedig a jelek szerint pont ugyanannyira szükségük volt a szaloncukorra és a mosolyra, mint a kórházak népének.

Persze az, ha ötven ember biciklivel nyomul a Bazilika előtti zsúfolt vásáron, akár igazoltatás és némi hatósági figyelmeztetés alapja is lehetne, de a közegek szíve végül meglágyult.

Két és fél órával, két kórházzal, egy karácsonyi vásárral és tíz kilométerrel később csoportkép a nyolckerben, a Mátyás téren, ahol majdnem negyven csomagot adtak át egy átmeneti gyermekotthonnak. Ide már be sem mentek, késő is van, fáradtak is, a gyerek pedig úgyis tudják majd, mi ez és honnan jött.