Na, ezért fáj annyira, ha rálépsz egy darab legóra! – videó

Közhely, de tényleg nincs fájdalmasabb annál, amikor rálépünk a gyerek által szanaszét hagyott legódarabkákra (ezért is találták fel a legóálló papucsot!).

Most már azt is tudjuk, miért, néhány nagyon sok szabadidővel rendelkező szakember ugyanis egy hidraulikus prés segítségével most kipróbálta, mekkora nyomás kell ahhoz, hogy egy legóból épült kisautó megadja magát. Spoiler: nagyon nagy! Az előtérben lévő számláló kilogrammban mutatja a legóra mért nyomást.

(LadBible)