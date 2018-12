Brit tudósok: mentális károkat okozhat a túltolt karácsonyi zene

December van, a bevásárlóközpontokban már hetek óta bömböltetik a karácsonyi zenéket. De nemcsak az üzletekben hallgatjuk az ünnepi klasszikusokat: a Spotify adatai szerint az év utolsó két hónapjában Micahel Bublé Have Yourself a Merry Little Christmas és Bing Crosby White Christmas című dalai a legnépszerűbbek.

Jobban járunk azonban, ha csak módjával hallgatjuk őket: a Business Insider cikke szerint ugyanis negatív hatással lehet ránk, ha napról napra ugyanazokat a dalokat halljuk. Ez egyébként minden zenére igaz: egy idő után bizonyítottan fárasztani kezdenek a túltolt dallamok. A karácsonyi dalok esetében azonban gyakrabban szoktuk azt érezni, hogy a kezdeti kellemes nosztalgia hamarosan idegességbe, unalomba, lehangoltságba fordul – állítják a kutatók.

Ennek oka, hogy az agyunk egész egyszerűen túltelítődik ilyenkor. Linda Blair pszichológus szerint a karácsony közeledtével egyébként is sokat stresszelünk a pénzügyi, a munkahelyi vagy a családi ügyeken, az ismétlődő dallamok ilyenkor még inkább hajlamosak arra, hogy negatív érzéseket keltsenek bennünk.

A pszichológus szerint a legrosszabbul a bolti eladók vannak, nekik ugyanis nincs választásuk, egész nap karácsonyi dalokat kell hallgatniuk az üzletekben. Ők tudat alatt gyakorlatilag az összes energiájukat arra fordítják, hogy ne hallják a karácsonyi zenéket, ez pedig mentálisan kimeríti őket.