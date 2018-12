Már a szeretteiket hívták az utasok, amikor elkezdett szétesni a repülőgép motorja – videó

Pánik tört ki a Frontier Airlines egyik Las Vegasból Tampába tartó repülőgépén, miután a repülőgép motorjának borítása szétesett a felszállás után – írja a Mirror.

Az eset november 30-án pénteken történt helyi idő szerint a reggeli órákban. Az utasok a beszámolói szerint már a szokatlanul rázós felszállás előtt érezték, hogy baj van, ugyanis furcsa szag áramlott be a szellőzőrendszerből. A felszállás után aztán kitört a pánik, amikor a gép motorjának fém borítása az ablakon kinéző utasok szeme láttára esett darabjaira. A beszámolók szerint a fedélzeten lévő 166 utas sikoltozni, üvölteni és sírni kezdett, sokan a szeretteiket is felhívták, hogy elbúcsúzzanak tőlük.

So, my hockey buddy CJ Gunnerson took this pic out his window today.

His @FlyFrontier flight had to make an emergency landing at Vegas.

"The hatch came up and ripped off during take off," he tells me.

People were "jumping up screaming, slamming on the roof. Yelling stop."@ABC10 pic.twitter.com/d2LEpdD6p6