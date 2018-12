Meghalt idősebb George Bush

Elhunyt pénteken késő este George H.W. Bush volt amerikai elnök, 94 éves volt.

George H.W. Bush volt az Egyesült Államok 41. elnöke, 1989-től 1993-ig töltötte be a hivatalt. Mindeddig a leghosszabb ideig élő amerikai elnök. Hivatali idejére esett a Szovjetunió összeomlása, a hidegháború vége, és irányítása alatt indult meg az első iraki háború – Kuvait felszabadítására – 1991 elején.

BREAKING: George H. W. Bush dead at 94, according to his spokesperson Jim McGrath https://t.co/s42Ilh8KY7 pic.twitter.com/hrVvUKlS9d

Az amerikai sajtóban megjelent első méltatások úriemberi modorát említik, és kiemelik, hogy mindig ragaszkodott a hagyományos amerikai értékrendhez. Emlékeztetnek rá, hogy egészen tavalyig aktív életet élt – a 90. születésnapját ejtőernyős ugrással ünnepelte meg –, tavaly óta azonban a Parkinson-kór kerekesszékbe kényszerítette. Felesége, Barbara, akivel 74 esztendeig élt házasságban, idén áprilisban hunyt el.

President George HW Bush, one of Americas true heros, is dead at the age of 94https://t.co/7gqoCMoZJO pic.twitter.com/iocSGhBHJ5

— Barstool Sports (@barstoolsports) 2018. december 1.