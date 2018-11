Hangolódjunk az adventre adakozással! – Ma van Adakozó Kedd

Mondjuk, lehet, hogy szerencsésebb lenne a dátumokat megcserélni, mert biztosan sokan kiköltekeztek Fekete Péntek alkalmából az elmúlt napokban, de odaát, a tengerentúlon (mert ez a mozgalom is honnan máshonnan indult volna, mint az Államokból?) így döntöttek ezelőtt hat évvel: hálaadás utáni első kedden, belendülve Black Friday és Cyber Monday által, az év végi költekezési hajrában az emberek adakozókedvét is könnyebb előcsalogatni. Összekötötték hát a kellemest (ilyenkor mindenki szívesebben ad) a hasznossal (sokan vannak, akiknek ez jól jön).

A közösségi média és az összefogás ereje által nőtt világméretűvé az Adakozó Kedd (Giving Tuesday) elnevezésű globális mozgalom, amelyet 2012-ben hívtak életre az Egyesült Államokban. Ez a nap az adományozásról és annak ünnepléséről szól. A mozgalomhoz az elmúlt években magánszemélyek, különböző szervezetek és közösségek csatlakoztak világszerte a közös cél érdekében: felhívni a figyelmet az összefogás, az adományozás, az önkénteskedés fontosságára. Hogy a Black Friday és a Cyber Monday után legyen egy olyan nap, amikor a pénzünkkel nem a nagy kereskedelmi cégek boltjainak, hanem igazán jó ügyekért kiálló civileknek, civil szervezeteknek a bevételeit gyarapítjuk.

Szerencsére egyre több cég és magánszemély érzi úgy, hogy társadalmi felelősségvállalás nélkül sokkal rosszabb hely lenne a világ, és adni egyébként is jó. (Még azt sem vesszük rossz néven, ha a cégek az adományozással igazából a jó hírnevüket igyekeznek öregbíteni, lásd kellemest a hasznossal.) Mindannyiunk érdeke, hogy a társadalmi csoportok közötti szakadék ne nőjön tovább. Sőt, ahogy tegnapi előadásán Nemes Orsolya, generációkutató is fogalmazott, azoknak, akik megtehetik, mert megvan hozzá a hátterük, kutya kötelességük visszaadni a társadalomnak, azon a szinten, ahol tudnak. Legyen szó adományozásról, önkéntességről, csoportok, magánszemélyek összekapcsolásáról.

Az adakozás pedig menő

A NIOK Alapítvány idei kampányfilmje például arra buzdít mindenkit, hogy írja fel egy lapra milyen ügyet vagy szervezetet támogat és miért teszi mindezt, majd azt mutassa meg az ismerőseinek is (vagyis posztolja a közösségi oldalán), ezzel is hozzájárulva az adományozás kultúrájának elterjedéséhez.

Magyarországon 2014-ben, a NIOK Alapítvány kezdeményezésére hirdettek először Adakozó Keddet, azóta pedig minden évben egyre több jótékonysági kampányt szerveznek hazánkban is ebből az alkalomból. 2017-től pedig a NIOK Alapítvány a Giving Tuesday mozgalom hivatalos magyarországi nagykövete. A szervezet honlapján jelenleg is számos, különböző akcióra szeretné felhívni az adakozó kedvűek figyelmét.

És nem csak ma, Adakozó Kedd napján lehet ám másoknak adományt gyűjteni vagy összefogásra buzdítani az ismerőseinket, hanem természetesen bármikor. A jóügyekért.hu „Ne magadnak kérj ajándékot” elnevezésű felhívása például már decemberre szól: aki úgy gondolja, hogy az ajándékokra (egy újabb haszontalan tárgyra) költött pénznek jobb helye lehet egy civil szervezetnél, vagy csak egyszerűen megkímélné a családtagjait a fejtöréstől, csatlakozhat karácsony előtt egy jó ügy támogatásához is.

Szülőként is felelősségünk, hogy a gyerekeinkkel is beszélgessünk az ő szintjükön a jótékonykodásról, önkénteskedésről, és persze fontos, hogy aktívan példát is mutassunk. A mi ünnepünk is szebb lesz, ha kicsit kiváltva az ajándékdömpinget, becsempészünk néhány jó ügyet a család adventjébe és a fa alá.