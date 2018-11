Megdöbbentően gyakori a nők elleni erőszak, nagyjából minden ötödik nőt bántalmaznak Magyarországon – mondta Kalamár Hajnalka klinikai szakpszichológus az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

A szakember elmondta: az érintettek többségének nehezére esik erről beszélni, nagy részük nem is mondja el, mi történt vele, így a bántalmazott nők valós száma még ennél is magasabb lehet. „Magyarországon a nőknél az egyik leggyakoribb halálozási ok a családon belüli erőszak. Hetente egy nő hal meg Magyarországon bántalmazás miatt” – mondta Kalamár Hajnalka.

A klinikai szakpszichológus a riasztó adatok mellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a lelki bántalmazásnak éppen olyan súlyos következményei vannak, mint a fizikai erőszaknak.