Kísért Stadler József szelleme Akasztón

A Stadler Alapítvány elnöke, a tavaly novemberben elhunyt Stadler József vállalkozó legjobb barátja, Gyuris György elmondása szerint a helyiek közül többen is határozottan állítják, a Stadler József halálát követően tartott megemlékezésen felismerni vélték a korábbi milliárdos elmosódott alakját, amint éppen a stadionra mutat, utalva ezzel arra, hogy a túlvilágról is harcol az igazáért. Sőt a juhászból lett vállalkozó szelleme a hírek szerint már-már rettegésben tartja Akasztót, hiszen hónapokkal később is megjelent – számolt be a Ripost.

„Talán sokan nem hisznek a szellemekben, de mi tudjuk, hogy Jóska itt van közöttünk, és nem nyugszik. Ennek nem mindenki örül, vannak néhányan, akik tartanak a szellemtől” – árulta el.