Hős férfi mentette meg az égő házból kidobott babát

Szerdán kigyulladt egy többemeletes apartmanház Dallasban, csak a környéken lakók helytállásának köszönhető, hogy senki sem halt meg – írja az NBC DFW híre alapján a Yahoo Lifestyle. A tűzben 24 lakás égett le, két lakó és egy tűzoltó könnyebb sérüléseket szenvedett.

When an apartment caught fire in Dallas these neighbors grabbed mattresses, threw them on the ground then caught 4 or 5 neighbors, including a baby, who jumped from the third story. #heroes pic.twitter.com/XKCQaPUrqd

A lap szerint komolyabb baj is történhetett volna, ha a szomszédok nem sietnek a bajba jutott lakók segítségére. Többen matracokat hoztak, hogy azokkal fogják fel az emeletről kiugró emberek zuhanását.

A nap hőse az a férfi volt, akinek sikerült elkapnia egy ablakon kidobott egyéves babát. „[Az anyja] kikiabált az ablakon, hogy mindjárt kidobja a gyereket. Reflexből odaléptem és elkaptam” – mondta Byron Campbell NBC DFW riporterének.

This is the young man who caught a baby as it dropped three stories up from a burning apartment, Byron Campbell made the catch of his life! This man is a hero!!! pic.twitter.com/G8nwyeq6zM