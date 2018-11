Chuck Norris Budapesten: mit is keres a világ legkeményebb embere egy szeretetszolgálat gáláján?

Mással kéne kezdeni, hogy ne legyek elcsépelt, de sajnálom, nem megy. Szóval az aktuális kedvenc Chuck Norris-tényem úgy hangzik, hogy

ha Chuck Norris betesz egy karika kolbászt a dvd-lejátszóba, végig tudja nézni az egész disznóvágást.

Persze biztos vannak, akik szerint azért is mással kellett volna kezdeni, mert a mémesedett akcióhős magyarországi vendégeskedéséről lesz szó, és mivel emberünk a Baptista Szeretetszolgálat meghívására érkezik hozzánk, hogy a Cipősdoboz gála keretében november 24-én este útjára indítsa a szervezet szokásos karácsonyi adománygyűjtő akcióját a Sportarénában, most igazán nem Chuck Norris-tényekkel kellene viccelődni – de higgye el nyugodtan mindenki, ezzel nem lenne gondja magának Chuck Norrisnak sem. Hogy miért? És egyáltalán: miért épp az ökölkirály jön a baptisták meghívására, és miért épp a baptisták meghívására jön először Magyarországra az ökölkirály? Igyekeztünk mindent egybegyűjteni, ami érdekes lehet az esemény kapcsán.

Chuck Norris a Chuck Norris-tényeket is jó célok szolgálatába tudja állítani

Ha egészen őszinték akarunk lenni, a „miért éppen ő?” kérdésre a választ pont a Chuck Norris-viccek adják. Az egykori akciósztár az elmúlt 23 évben összesen négy filmben játszott, sportolóként pedig 78 éves fejjel nyilván nem aktív – népszerűségét ma már egyértelműen a Chuck Norris-tényeknek köszönheti. Neki viszont ezzel nincs is semmi baja, sőt kimondottan szórakoztatónak találja a dolgot (na jó, a kicsit keményebb poénokat nem szereti, de azoktól is csak a gyerekeket félti), és igyekszik ki is használni ezt a furcsa második karriert: természetesen nem derogál neki némi profitot is húzni a jelenségből, de közben arra is nagy hangsúlyt helyez, hogy jó ügyek szolgálatába állítsa a népszerűségét. Így lehet, hogy írt már például könyvet is The Official Chuck Norris Fact Book címmel, amelyben 101 kedvenc Chuck-tényét mutatja be, majd mindegyiknek a kapcsán elmesél egy témába vágó igaz sztorit, és ad egy jó tanácsot is – és így lehet, hogy még a Cipősdoboz gála hivatalos hírveréséből sem maradtak ki a Chuck Norris-viccek.

Baptista is

Persze a jó célok iránti vonzalmából az még nem következik egyenesen, hogy Chuck Norrisnak el kell látogatnia egy magyarországi baptista rendezvényre, de hát vegyük hozzá a dologhoz azt is, hogy eleve baptista családba született, felnőttként pedig gyakorló hívővé vált, olyannyira, hogy vallási tárgyú könyveket – mit könyveket, bestsellereket – is jegyez, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a harcművészetben is a bibliai tanítások filozófiája köszön vissza, sőt az egész karrierjét Istennek köszönheti. Őt magát idézzük:

Amikor azt mondja nekem valaki, hogy »te vagy a világ legszerencsésebb embere: karate-világbajnokságot nyertél, aztán mozi- és tévésztár is lettél«, én mindig elmosolyodom, mert a szerencsének ehhez semmi köze. Egyedül Istenen múlt az egész.

A gyerekekért mindig kész tenni

A dolog másik fele pedig az, hogy Chuck Norris a jótékonyságot különösen fontosnak tartja, ha gyerekekről van szó: rendszeresen adományoz például a Make-a-Wishnek, sőt van egy saját alapítványa is Kickstart Kids néven, amely ingyenes harcművészeti tanfolyamokkal igyekszik távol tartani a veszélyeztetett fiatalokat a drogoktól. Ennek fényében azért már egyáltalán nem csoda, hogy igent mondott egy rendezvényre, ahol segíthet rászoruló gyerekeknek karácsonyi ajándékokat gyűjteni.

Prédikálni fog

KAPCSOLÓDÓ Chuck Norris budapesti látogatására különleges biztonsági intézkedésekkel készülnek

Ezt magától Szenczy Sándortól, a Baptista Szeretetszolgálat vezetőjétől tudhatjuk, de azért nem kell tartani tőle, hogy végig szigorúan komoly lesz a hangulat: összességében inkább egy laza talk-show-ra lehet számítani, amelynek keretében Chuck Norris beszél majd a hitéről és a saját megtéréséről is. Amúgy pedig afelől se legyen kétsége senkinek, hogy beszélni – vagy ha úgy tetszik, prédikálni – tud-e emberünk. Megy neki a dolog, de még hogy.

Jön Mrs. Norris is

Ebben alapvetően semmi meglepő nincs, hiszen Chuck Norris már húsz éve stabil és boldog házasságban él az egykori modellel, Gena O’Kelley-vel, sőt neki köszönheti megtérését is. Annak fényében viszont mégis nagy a jelentősége, hogy Gena öt évvel ezelőtt kis híján belehalt hirtelen jött egészségi problémáiba: leállt a veséje, állandóan remegett, izomgyengeségben szenvedett és légzési nehézségekkel is küzdött, látszólag minden magyarázat nélkül. Chuck Norris egy specialista felkeresése óta meggyőződéssel állítja, hogy mindez egy nem sokkal korábbi MRI-vizsgálat eredményeként alakult ki, melynek során gadolíniumtartalmú kontrasztanyagot fecskendeztek az exmodell szervezetébe, és lényegében megmérgezték, ezért egész sornyi pert indított, illetve figyelemfelhívó kampányokba is kezdett, miközben 2 millió dollárt költött felesége gyógyíttatására, és végleg feladta a színészetet, hogy mellette lehessen. Az őssejtterápián is átesett Gena felépülése még mindig tart, egyszóval tényleg nem mellékes tény, és jó jel is, hogy ott lesz a gálán.

Lesz még nekünk Chuck Norris hidunk?

Bud Spencer és Terence Hill tiszteletbeli második hazájában ez végül is nem meglepő, de Magyarországon a Chuck Norris-kultusz egy kicsit talán még erősebb is, mint máshol – elvégre nálunk még az is felmerült a lakosság részéről, hogy róla nevezzenek el egy elég fontos hidat, ami akkor is komoly fegyvertény, ha végül a kezdeményezés megbukott, és Megyeri hidunk lett. Nos, a sztoriról maga a majdnem-névadó is tud, úgyhogy természetesen elég nagy kedvvel érkezik hozzánk – nem mellesleg pedig a minap a Story magazinnal azt is közölte:

Azt hiszem, ha most ott leszek, elmegyek arra a hídra, és átnevezem magamra!

Chuck Norris-tények ide vagy oda, ennél jobb ajánlást valószínűleg nem is nagyon lehet megfogalmazni a látogatása kapcsán.