120-szal repesztettek, közben szexeltek

Pikáns és megdöbbentő jelenet szemtanúi lehettek az autósok az M7-es autópályán. Volt, aki le is fotózta a fiatal párt, melynek női tagja orálisan kényeztette a sofőrt – számolt be a Tények. Történt mindez 120 kilométer per órás sebességnél.

„Az ember nem sűrűn lát ilyet, úgyhogy gondoltam, utánamegyünk, és meglessük mi is” – nyilatkozta a paparazzó fotókat készítő szemtanú.

A csatornának nyilatkozó Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint nem ritka, hogy a párok így próbálják izgalmasabbá tenni a kapcsolatukat. Állítja, az extrém, rizikós helyzetek növelik az egyén szexuális izgalmát, a lebukás veszélye igen nagy, ez pedig fokozza az illető szexuális vágyát.

A Tényeknek Katona Tamás, az Autonavigátor főszerkesztője is nyilatkozott, ő úgy látja, ez az eset rendkívül veszélyes, hiszen akár egy másodperc is elég egy karambolhoz, ha a vezető például éppen nem nézi az utat, és lepillant akár a mobiljára, akár máshova.

A TV2 híradója harmadikként egy ügyvédet kérdezett meg a vezetés közbeni orális szexről. Borbély Zoltán szerint az ilyen eset akár a közúti veszélyeztetés fogalmát is kimeríti. „A vezető részéről ez mindenképpen KRESZ-szabályszegést valósíthat meg, hiszen az általános szabály, a ne akadályozz, ne veszélyeztess és ne zavarj! hármasába ez beletartozhat akkor, hogyha legalább egy távoli veszélyhelyzetet kialakít” – jelentette ki az ügyvéd. Ezért akár 3 év börtönt is lehet kapni.