Meztelen férfit találtak a vasútállomás csomagmegőrzőjében

Japán magas vasúti közlekedési kultúrával rendelkezik, így nem csak csúcs szuper vonataik vannak, hanem modern vasútállomásaik is, amelyeken rendszerint kisebb-nagyobb méretű csomagmegőrzőket is elhelyeztek. Ezek közül némelyik akkora, hogy kisebb szekrény méretű bőröndöket is simán elnyelnek.

November 19-én a Mijagi Prefektúra fővárosában, Sendai vasútállomásán a dolgozók néhány ruhadarabot fedeztek fel az állomás taxidrosztjai mellett. Ez még nem volt annyira sokkoló, mint amilyen a következő felfedezésük: a ruhák tulajdonosa anyaszült meztelenül kuporgott az egyik csomagmegőrzőben.

A munkások elbeszélése szerint a 40-es évei végén vagy az 50-es évei elején járó japán férfi meztelenül, háttal kifelé guggolt a szekrényben. Hogy miért vetkőzött anyaszült meztelenre és ült bele a csomagmegőrzőbe, az még most is rejtély. Főként azért, mert Sendai időjárása hasonló a miénkhez, kijózanító 6 fok volt reggel 9:30-kor, amikor rátaláltak.

A meztelen japánhoz egyből rendőrt hívtak, majd mentőt is, mert már a kihűlés határán volt. Az esetről beszámoló Sora News reméli, hogy tanulságos leckét kapott a férfi arról, hogy a szekrényben való tartózkodás alatt is érdemes jól felöltözni.