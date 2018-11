110 éves korában elhunyt a világ legidősebb apácája

Cecylia Maria Roszak domonkos rendi nővér, aki március 25-én ünnepelte a 110. születésnapját, 2009-ben megkapta a Világ Igaza kitüntetést a jeruzsálemi Jad Vasem Intézettől.

Cecylia nővér 1908-ban született a nagy-lengyelországi vajdaságban, 1929-ben lépett be a krakkói Na Grodku kolostorba, ahol öt évvel később örökfogadalmat tett.

Warsaw, Poland: The world's oldest nun, a Pole who hid Jews from the Nazis during the war, has died at the age of 110 in Krakow, according to the southern city's archdiocese. Sister Cecylia Maria Roszak was already well past 100 when she said a few years ago that "life is beautiful but much too short," according to the obituary on the archdiocese's site.