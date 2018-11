Halmozza a rekordokat Michelle Obama életrajzi könyve

Alig egy hete jelent meg Michelle Obama Becoming című életrajzi könyve, és máris több rekordot megdöntött. A volt first lady könyvéből a kiadást követő első napon

725 ezer példány kelt el az Egyesült Államokban és Kanadában

– írja a Forbes.

A könyv nemcsak az első napon, hanem az azt követő héten is rekordszámú eladást produkált. A Barnes & Noble online könyvesbolt jelentése szerint nemcsak 2018 legjobban fogyó könyve volt, de ezt a könyvet vásárolták meg a legtöbben a kiadást követő héten az elmúlt három évben. Konkrét számokat nem közöltek, de Michelle Obama könyve jobban fogyott a Trump elnökről szóló Fear: Trump in the White House című Bob Woodward-könyvnél is, amelyből az első héten 1,1 millió példányt értékesítettek.

A Forbes megemlíti, hogy a Becomingot első körben 1,8 millió kemény borítású példányban nyomtatták ki, de a kiadó, a Penguin Random House már most további 800 ezer darabot rendelt a nyomdától.

Nagy sikerre számíthat a kiadvány hangoskönyvverziója is, amelyet maga a szerző, Michelle Obama olvas fel.