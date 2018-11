Jelentősen drágul jövőre a baromfihús

Jelentősen drágulni fog jövőre a baromfihús. Öröm az ürömben, hogy csak jövőre, vagyis karácsonykor még változatlan árakon juthatunk az ünnepi pulykához – írja a Népszava.

A drágulás oka, hogy jelentősen megugrottak a termelési költségek: az ipar többet fizet az áramért és a gázért, illetve a takarmány is drágább lett az elmúlt időszakban. Emiatt átlagosan 5 százalékkal drágábban adják majd a baromfitermékeket a kereskedők, erre pedig az ő haszonkulcsuk is rárakódik. Ezzel együtt akár két szemjegyű is lehet az áremelkedés a hírportál szerint.

Ez a folyamat azonban jövőre sem áll meg, az ipar számára az áram díja 45-50, a gáz ára pedig 25 százalékkal emelkedik jövőre, ezenfelül pedig a béremelésekkel is számolni kell – mondta el a Népszavának Erdélyi István, a Magyar Pulyka Szövetség elnöke. További problémát jelent a munkaerőhiány, illetve a munkavállalók elöregedése.