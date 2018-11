Tarlós megerősítette: csúszik a 3-as metró északi szakaszának átadása

A BKK már korábban közölte, most a főpolgármester is megerősítette: csúszik a 3-as metró északi szakaszának átadása – írja a HVG.hu. Tarlós István az Inforádiónak nyilatkozva azt mondta, december helyett várhatóan csak február és március között fejeződik be a felújítás. Ezután következik a metróvonal déli részének átépítése; Tarlós elmondta, hogy a középső szakaszra vonatkozó tendert még nem folytatták le, ő maga kétszer dobta vissza a pályázatot.

A főpolgármester közlése szerint ennek a szakasznak a felújítása fog a legtöbbe kerülni, mivel ez van a legmélyebben a föld alatt, és itt van a legtöbb állomás. A teljes felújított vonalszakaszt várhatóan 2022-ben adják át.

Tarlós arról is beszélt, mire fordítják a kormány által jóváhagyott 80 milliárd forintos támogatást. Mint mondta, december 15-ig újrakötik a támogatási szerződést, mivel annak 2016-os aláírása óta az építőiparban jelentős drágulás következett be, valamint az egész projektnek új elemei lesznek, így elvégzik az akadálymentesítést, és az állomások felszíni részeit, illetve a gyalogos aluljárókat is felújítják.

Légkondicionáló viszont továbbra sem lesz a felújított szerelvényekben, mivel a főpolgármester szerint azzal együtt a szerelvények már nem férnének el az alagutakban.