Mégis ártatlannak vallja magát a várpalotai kettős gyilkosság gyanúsítottja

Korábban beismerte, most viszont már tagadja bűnösségét a várpalotai kettős gyilkosság gyanúsítottja – írja a HVG.hu. A 40 éves berhidai férfi ügyvédje a 24.hu-nak nyilatkozva azt mondta, védence akkor döbbent rá, hogy ártatlan, amikor beszélt egy börtönpszichológussal.

A továbbra is letartóztatásban lévő férfit azzal gyanúsítják, hogy néhány hete megölt egy fiatal anyát és annak kisgyerekét Várpalota külterületén, a Baglyas-szőlőhegyen. A gyanúsítottat nem sokkal azután fogták el, hogy anya és gyermeke holttestét megtalálták; akkor beismerő vallomást is tett.

Ügyvédje, Polgár Péter szerint letartóztatásakor a férfi zavartnak látszott, beismerő vallomása is elég kusza volt, a részletekről nem igazán tudott beszélni. A börtönpszichológussal történt beszélgetés során azonban ráébredt, hogy ő csak felfedezte a holttesteket, de nem volt köze a gyilkossághoz. Az ügyvéd azt mondta a lapnak, nem érte váratlanul ez a fordulat.

„Nekem már az elején is volt egy halvány megérzésem, hogy nem úgy történtek a dolgok, ahogy a korábbi beismerő vallomásában állította. De annyira határozottnak tűnt, hogy nem vonhattam kétségbe az állításait. Azt pedig majd a nyomozó hatóságok fogják megállapítani, hogy mennyi valóságalapja van az általa most elmondottaknak” – nyilatkozta Polgár. A jogász hozzátette, hogy védencét elmeorvos és más szakértők is megvizsgálják majd.

A gyanúsított előzetes letartóztatását november elején hosszabbították meg újabb három hónappal, mivel a bíróság úgy látta, hogy ha szabadlábra kerülne, valószínűleg megszökne és elrejtőzne a hatóságok elől.