Százával nyüzsögtek a gigapókok Nagykörűn

Szongáriai cselőpókokból álló póksereg lepett meg egy nagykörűi családot. Az óriás ízeltlábúak, amelyek akár 4 centiméteres testhosszat is elérnek, átmérőjük pedig 10 centiméter is lehet, a Nagykörű és Doba közötti tiszai gátszakaszon tűntek fel – számolt be a szoljon.hu.

„Ahogy az autó lámpája megvilágította őket, nem láttuk jól, azt hittük, kis békák. Arra gondoltunk, azok vonulnak. De a fiam látta, hogy nem békák, hanem nagyméretű pókok. Kissé félelmetes látvány volt, hiszen nem mindennap figyelhet meg az ember gyufásdoboz nagyságú pókokat, főleg ennyit” – mesélte az anyuka.

A Peinhardt családnak egyébként a nyolclábúak után a hatlábúakkal is meggyűlt a baja: a darazsak óriási, söröshordó nagyságú, 2-3 ezer fős kolóniájú fészket raktak a fúrt kútjuk aknájában.