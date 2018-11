Megtalálták az egy éve elsüllyedt argentin tengeralattjárót

Az argentin haditengerészet szerint a tengeralattjárónál nem voltak torpedók viszont robbanás történhetett, hidrogénrobbanás. A haditengerészet szóvivője azt is elárulta, hogy az utolsó jelzésnél a kapitány arról számolt be, hogy víz ömlött be a hajó légszívóján keresztül, miközben éppen zajlott az akkumulátorok töltése. A víz a szellőztetőrendszeren keresztül folyt be a hajóorrba, ahol rövidzárlatot és tüzet okozott, de azt eloltották. Hogy később mi történt, azt még nem tudni. A tengeralattjáró 800 méter mélyen fekszik az Atlanti-óceánban, amin 44 fős személyzet szolgált.