11 ember elgázolt, 100 óra közmunkát kapott

Mindössze 100 órányi közmunkát kapott büntetésként az az amerikai férfi, aki 11 embert gázolt el akaratlanul 2017-ben Idahóban egy autókiállításon.

Az ítélet szerint az 51 éves Roy Drennonnak 180 napra börtönbe is be kellene vonulnia, ám ennek letöltését a bíróság felfüggesztette. A közmunka mellett annyi vár még rá gondatlan vezetéséért, hogy két éven keresztül rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen egy felügyelő tisztnél.

I’m in court today for the sentencing of Roy Drennon. He was found guilty on one count of reckless driving after losing control of his Porsche and crashing into a crowd of onlookers at an event in September 2017.

The latest: https://t.co/hoDplOaFtF pic.twitter.com/whxdJ6pMlB

— Haley Kramer (@HaleyKBOI) 2018. november 16.