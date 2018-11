Károly herceg kitüntette Tom Hardyt a Buckingham-palotában

Fontos elismerést kapott pénteken Tom Hardy, a Venom és a Mad Max sztárja. A brit színészt Károly herceg tüntette ki a Buckingham-palotában a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatával, a színművészetben nyújtott teljesítményéért – írja a Daily Mail.

Tom Hardy eddig sem volt ismeretlen a brit királyi család számára: 2010 óta a Károly herceg által támogatott Prince’s Trust alapítvány nagykövete, és közeli baráti viszonyban van Harry herceggel is. Természetesen Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén is ott volt, egy forgatásról repült oda New Orleansból.