Kaliforniai tűzvész: Anthony Hopkins kastélya sértetlenül megúszta

Csodálatos módon megmenekült a lángoktól a Sir Anthony Hopkins malibui kastélya, míg szomszédai nem voltak ilyen szerencsések. Egy légi felvételen jól látható, hogyan ragyog a napsütésben a Santa Monica öbölben álló fehér kastély, miközben közvetlenül mellette egy másik ház porig égett. A színész annyira biztonságban érezte magát, hogy még két nyugágyat is kitett a kertbe, mialatt a környéket felemésztették a lángok.

ANTHONY Hopkins' £3.8million Malibu mansion was miraculously left untouched during the California wildfire that ravaged his neighbour's home. A striking aerial photograph shows the Welsh actor's four-storey red and white brick home beaming in the sunlight, next to acres of charred debris in Point Dume on the Santa Monica Bay.