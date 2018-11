Lenne mit tanulnunk a bugyikat lengető ír nőktől

Megalázó és áldozathibáztató módszer, mert azért reméljük, az mindenkinek világos, hogy a csipkés tanga egyáltalán nem felhívás keringőre, sőt ha bugyi nélkül lett volna a lány, az sem jelenti azt, hogy feltétlenül szexelni akar a huszonhét éves elkövetővel. A bíróság végül felmentette a vádlottat, ami az ügyvédnő (!) tangalengetésével együtt kiverte a biztosítékot az ír nőknél.

Fantasztikus, hogy már másnap több száz nő az utcán volt tüntetni, lengették a bugyikat, és kiálltak az áldozathibáztatás ellen, reformokat követelve. Sőt egy képviselő, Ruth Coppinger is felszólalt az ügyben a saját bugyiját felmutatva a tisztelt háznak, hozzáfűzve: „Talán zavarba ejtő, hogy egy tangát mutogatok itt. Mit gondolnak, egy nemi erőszak áldozata vagy egy nő hogy érezheti magát, ha a bugyiját a bíróságon mutogatják?”

A példájukból jól látszik, hogy az internet nemcsak arra való, hogy a Facebookon őrjöngjön az, akinek ellenvéleménye van, és névtelenül trollkodjon cikkek százai alatt szidva a rendszert, hanem arra is jó, hogy egy tiltakozást egy nap alatt összerántsanak. Az íreknél most az történt ugyanis, hogy az ítélet és a védőügyvéd bugyis akciója után a Twitteren végigsöpört a #ThisIsNotConsent hashtag (jelentése: ez nem beleegyezés), és így máris egymásra találtak azok az emberek, akik össze akartak fogni az igazságtalan és áldozathibáztató rendszer ellen.

