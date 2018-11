Kihívta a rendőrséget a professzor, mert egy diák feltette a lábát a székre

Furcsa ügy miatt két vizsgálatot is indított a San Antonio-i Texas Egyetem. Az egyik professzor ugyanis kihívta a rendőröket, mert egy hallgató állítólag feltette a lábát a székre az előadáson.

A Twitteren megjelent egy videó, ahogy három rendőr megjelenik Anita Moss professzor óráján, és kiviszik a lányt. A feltöltő, Apurva Rawal azt is hozzáfűzte, hogy az incidens előtt a tanár civilizálatlannak nevezte a csoportot.

So this happened today in class, a girl had her feet up and the professor called the police after calling our class uncivil 😬 pic.twitter.com/spq0ShXiFU

Állítólag a kivezetett hallgató nem zavarta az előadást, de a professzornál ez volt az, ami kiverte a biztosítékot. Előtte ugyanis kiakadt azon, hogy többen nem figyeltek rá, néhányan pedig a telefonjukkal voltak elfoglalva.

A kommentelők felháborítónak tartják a professzor bánásmódját, néhányan pedig arról beszéltek, hogy rendszeresek a fekete hallgatók elleni rasszista megnyilvánulások az egyetemen.

A Twitteren valaki azt írta, ő látható a videón. Amikor belépett a terembe, arra szólították fel, hogy távozzon, különben a rendőrökkel vezettetik ki:

This is me in Anita Moss’ 2053 Bio classroom. Upon entering class I was told I needed to leave or would be escorted out by officers, I never disobeyed the student code of conduct. Not once. A police report is being filed atm, this is just the beginning. Thanks for your support! https://t.co/YUZGmwgFa7