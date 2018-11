Az áldozat bugyiját is bemutatták egy ír nemi erőszak ügyben

Elizabeth O’Connell, a vádlott védője azzal a céllal mutatta meg a 17 éves áldozat bugyiját, hogy a csipkés darab majd helyette is megmagyarázza a lánnyal történteket. Mintha csak az, hogy valakin csipkés (vagy bármilyen) bugyi van, bárkit is feljogosítana a nemi erőszakra… Nos, legyen bármilyen furcsa is, az ír bíróság mindezek után felmentette a 27 éves vádlottat. Igaz, arról, hogy ebben bármi szerepe lett volna a szóban forgó bugyinak, nem szólnak a hírek.

need someone to tell me which is less rapey... #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/jiA61qF7gB — maireos (@maireos) 2018. november 13.

Arról viszont annál inkább, mekkora felháborodást szült az ítélet Írországban. De nem csak az: sokakat felháborított az ügyvédnő gusztustalan megmozdulása is. Az Irish Examinernek nyilatkozó ír Erőszak-krízisközpont szóvivője ugyan nem vitatta a bíróság döntését, azt azonban fontosnak tartotta elmondani, hogy a jelenleg érvényben lévő, áldozathibáztató rendszer reformra szorul.

„A nemi erőszakkal kapcsolatos esetekben a védelem legfontosabb fegyvere, hogy bebizonyítja, hogy az aktus – a sértett állításával szemben – közös beleegyezésen alapult. Épp ezért a védő gyakorlatilag bármit megtesz és bármit felhasznál, hogy ezt bizonyítsa” – magyarázta Noeline Blackwell.

Az ügyre természetesen az internet is reagált, méghozzá a #ThisIsNotConsent-tel, ami magyarul nagyjából annyit jelent, hogy #eznembeleegyezés. A hashtag mellé az ítéletet bíráló nők tömegével osztják meg a saját fehérneműjükről készült fotókat. „Jelentsük ki: az öltözék semmi esetre sem számít beleegyezésnek. Az ilyen jellegű áldozathibáztatás elavult, és semmi keresnivalója a modern bíróságainkon” – nyilatkozta a #ThisIsNotConsent mozgalom egyik elindítója, Susan Dillon a Buzzfeed Newsnak.

I hear cameras cut away from me when I displayed this underwear in #Dáil. In courts victims can have their underwear passed around as evidence and it's within the rules, hence need to display in Dáil. Join protests tomorrow. In Dublin it's at Spire, 1pm.#dubw #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/DvtaJL61qR — Ruth Coppinger TD (@RuthCoppingerTD) 2018. november 13.

A mostani egyébként nem az első alkalom, amikor Írország egy finoman szólva is megkérdőjelezhető bírósági ítélettel került a világ címlapjaira. Az ország az év elején két, nemi erőszakkal megvádolt rögbijátékos felmentése miatt került a figyelem középpontjába.