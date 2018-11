Meccs közben hunyt el a 28 éves focista, menyasszonya végignézte a tragédiát

Tragédia történt vasárnap a Győr-Moson-Sopron megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságon játszott Csorna-Lébény mérkőzésen. A 61. percben ugyanis a hazaiak játékosa, a 28 éves Sipőcz Tamás váratlanul összeesett, majd elhunyt. A Kisalföld beszámolója szerint a mentősök perceken belül a helyszínen voltak, és sikeresen újra is élesztették a fiatal focistát, a mentőautó azonban már nem tudott elindulni, mert ismét leállt a szíve. Negyven-ötven percen keresztül küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni.

Mint kiderült, a fiatal focista jövőre házasodott volna össze menyasszonyával, a Blikk szerint már a nagy nap időpontját is kitűzték. Ennél is tragikusabb azonban, hogy menyasszonya is ott volt vasárnap a pálya szélén, így gyakorlatilag végig kellett néznie a tragédiát.

Akik ismertük, játékosok és szurkolók, mindannyian szerettük, és tiszteltük. Igazi csapattag, barát, közösségi ember volt. Munkáját tisztességgel, becsülettel végezte. Szerénysége, állandó mosolygása valami csupa jókedvet sugárzott. Az élet kapujában állt. Menyasszonyával Csornán házat vásároltak, jövőre tervezték az esküvőt. Halála megdöbbenéssel, fájdalommal tölt el valamennyiünket

– írta a Facebookon korábbi csapatának elnöke, Takács Lajos.

Felfoghatatlan, hogy egy huszonnyolc éves fiatalemberrel ilyen szörnyűség történhet. A menyasszonyával egy évvel ezelőtt vásárolta meg álmai otthonát, egy közös családi házat. Amellett, hogy jövőre mondták volna ki a boldogító igent, már a családalapítást is tervezték. Csendes, mosolygós, tisztelettudó és végtelenül segítőkész ember volt, mindenben számíthattam rá

– tette hozzá a Blikk megkeresésére.