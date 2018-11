Szívszaggató fotókon a kaliforniai tűzvészből menekülő állatok

A hetek óta tartó szárazság, az alacsony páratartalom és a sivatag felől hatalmas széllökésekkel támadó Santa Ana szél következtében újra erőre kaphat a több mint 28 ezer hektáron lángoló kaliforniai tűzvész, amelyet már most Kalifornia történetének legpusztítóbbjaként emlegetnek a hatóságok, és amely most már az űrből is jól látszik.

A feltételezések szerint a pusztító tűzvész, amelynek mostanáig több város és több mint 6700 épület vált martalékává, csütörtökön kezdődött, Sacramentótól északkeletre, a Plunas erdő peremén. És bár a hatóságok kezdettől fogva igyekeztek megfékezni a lángokat (az oltáson jelenleg több mint 8000 tűzoltó dolgozik), a bravúr egész mostanáig nem sikerült a tűzoltóknak.

Ezért részben a fent már említett, a tűz villámgyors terjedéséhez kedvező körülmények tehetők felelőssé, részben pedig a tény, hogy az erdőtűznek három hatalmas gócpontja is van az állam különböző részein: a Camp Fire elnevezésű tűz az állam északi részén, míg a Hill Fire és a Wooley Fire az állam déli részében lángol.

Another disaster in Thousand Oaks California. This wildfire is now only three miles away from the Borderline Bar and Grill #WoosleyFire #Wildfire pic.twitter.com/JIEfnum9x7 — Brad Sowder (@TheBradSowder) 2018. november 9.

A hatóságok tömegesen telepítik ki az érintett terület lakóit: a CNN adatai szerint eddig a pillanatig 200 000 embernek kellett elhagynia az otthonát, köztük olyanoknak is, akiknek alig egy órájuk volt, hogy összepakolják a legfontosabb holmijaikat. Az amerikai hírcsatorna beszámolója szerint a többség autóval próbál biztonságos helyre menekülni, de ahogy az ezen a hátborzongató videón is látszik, sokszor már a menekülés sem biztonságos:

A szemtanúk hatalmas dugókról, tömött, lángoktól övezett autóutakról számoltak be: olyan is volt, akinek választania kellett, vagy áthajt autójával a lángokon, vagy családjával együtt kiszáll, és az autót hátrahagyva, gyalog menekül tovább. A tűzvész ráadásul nemcsak az embereket, de az érintett területen lévő vadvilágot, sőt azokat a haszon- és háziállatokat is veszélyezteti, akiket kétségbeesett gazdáik hagytak hátra, vagy eresztettek szélnek.

Now is time for #ThoughtsAndPrayers, for the brave socal firefighters and first responders trying to save homes and more. Please dont spread hate. Many people and animals are in danger, nothing to do with politics. #CaliforniaFires #wildfire #Malibu #WoolseyFire #CampFire pic.twitter.com/YQKWqopdeO — halloweenkristy (@halloweenkristy) 2018. november 10.

Róluk az állatbarát tűzoltók, a helyi állatvédő szervezetek és az állatszerető civilek igyekeznek gondoskodni. Péntek reggel a tűzvésztől leginkább veszélyeztetett területek közelében három nagyobb mentőközpont is megnyitotta kapuit, ahova – más megoldás híján – a gazdik leadhatják jószágaikat.

„El se tudok képzelni rettenetesebb dolgot, mint azt, hogy egy gazdának hátra kell hagynia imádott kedvencét, és azért imádkoznia, hogy legyen valaki, aki majd gondoskodik róla” – nyilatkozta az NBC4 csatornának Bunny World Alapítvány vezetője, akinél a tűzvész kitörése óta szünet nélkül csörög a telefon. És nem csak nála. A tűzvész által nem érintett menhelyek és állatvédelmi központok épp ezért örökbefogadásra buzdítják az embereket: hogy a megüresedett helyeken fogadhassák azokat az állatokat, akiknek mindennél nagyobb szükségük van most a biztonságra.

Ők azok:

Deadliest #CaliforniaWildfires #WoolseyFire claimed hectares of land, brought misery to animals, properties & future of the region.

Clouds turned dark. Sad that people are facing another shadow of President Trump's negligence in disasters as seen in the past too#wildfire #Malibu pic.twitter.com/TrJMNx3nOy — John Paul Jose (@johnpauljos) 2018. november 11.