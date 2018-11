Miley Cyrus otthona is odalett a kaliforniai tűzben

A Twitteren adott hírt magáról Miley Cyrus, miután biztonságos helyre jutott férjével és háziállataival együtt. A híresség otthona porig égett, akárcsak Gerard Butlernek, aki nemrég Instagram-oldalára töltött fel egy fotót, amelyen a romok előtt áll.

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for