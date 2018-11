Kártérítést ígér a MÁV a kilencórás Szombathely–Pécs vonatút áldozatainak

Ha be tudják mutatni a jegyüket, a MÁV-START visszatéríti annak árát a Szombathelyről november 4-én éjszaka Pécs felé utazó utasainak. Ahogy mi is megírtuk, a vonat mozdonya Péterhida-Komlósd állomáson meghibásodott. Pécsről küldtek másikat, annak a motortere a szentlőrinci állomáson gyulladt ki. Végül a harmadik mozdonnyal, négyórás késéssel futott be Pécsre az elátkozott szerelvény.

A MÁV így zárja közleményét, amelyet a Bama.hu ismertetett: „A visszatérítési igényeket az ügyfélszolgálat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, és megalapozott igény esetén megtéríti a jegyek árát. A vasúttársaság ezúton is kéri utasai elnézését a kellemetlenségek miatt, és bízik abban, hogy a történtek ellenére továbbra is igénybe veszik szolgáltatásait.”